Prawidłowo działający układ hamulcowy ma zasadnicze znaczenie dla bezpiecznego użytkowania roweru. Jeśli nie jesteś pewien swoich umiejętności w zakresie montażu klocków hamulcowych, zalecamy skorzystanie z pomocy przeszkolonego specjalisty, takiego jak mechanik rowerowy w lokalnym sklepie rowerowym. Hamulce są układem o kluczowym znaczeniu dla bezpieczeństwa, dlatego podczas pracy przy nich należy zachować szczególną ostrożność.

Klocki hamulcowe Sinter do hamulców tarczowych stanowią znaczące ulepszenie układu hamulcowego. Aby uzyskać optymalną wydajność, ważne jest, aby były one prawidłowo zainstalowane i dotarte.

Proces docierania przygotowuje tarczę hamulcową i klocki do współpracy. Te dwa komponenty muszą się do siebie dopasować, aby maksymalnie ekfektywnie Cię spowalniać. Podczas docierania klocków część materiału klocka przenosi się na tarczę, dzięki czemu podczas hamowania dochodzi do maksymalnego kontaktu materiału ciernego. Pozwala to na wydajną pracę systemu, zapewniając lepsze wyniki.

Poświęć trochę czasu na wyczyszczenie i odtłuszczenie tarczy hamulcowej. Skuteczne hamowanie opiera się na harmonijnej współpracy powierzchni klocków i tarcz hamulcowych. Podczas docierania nowych klocków, materiał z klocka będzie osadzał się na tarczy, więc posiadanie czystej tarczy, do której ten materiał może przylgnąć, ma kluczowe znaczenie.