Díky mým rychlebským začátkům mám pořád nejblíž k přírodním trailům. Nevadí mi si za hezkým sjezdem do kopce vyšlápnout, baví mě kameny, kořeny a technické ježdění. Ale protože skákat moc neumím, dlouho jsem žila v představě, že v bikeparku nemám co dělat. To se změnilo až s letošní sezónou a návštěvou zahraničních bikeparků. Flow traily a hlavně skoky jsou sice pro mě stále ještě výzva, ale věřím, že se mi s dalším tréninkem konečně podaří odlepit se od země. A přesně proto budou mé další výlety častěji směřovat do bikeparků, abych se mohla dál zlepšovat a posouvat. Moc bych si přála v létě vyrazit do vysněné Kanady, ale plánů mám spoustu a léto je ještě daleko. S příběhem mého posunu souvisí i přechod na Force.