Cyklistika, a to i ta amatérská, už dávno není pouze letním sportem. Současná podoba našeho podnebí umožňuje provozovat tento sport téměř bez omezení po celý rok. Zimní období ale samozřejmě vyžaduje speciální vybavení, které zajistí potřebné pohodlí, bezpečnost, ale i dostatečný výkon v náročnějších podmínkách. Jednou z klíčových součástí výbavy jsou vhodné zimní tretry na kolo. Ano, můžete to řešit pomocí návleků na tretry, zimních vložek nebo teplých ponožek od babičky. Koho tato provizorní řešení už omrzela a pořídil zimní tretry, lituje jen jediné věci. Že to neudělal daleko dřív.