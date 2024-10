Simon Andreassen se nejel jen zúčastnit. Na svém Scalpelu ukázal, jak se to má správně dělat. Začal ze zadních pozic. Ale rozhodně nestoupal pomalu místo za místem. V podstatě v reálném čase totálně překopal pořadí v závodě. Neúspěchy střídal s návraty a probíjel si cestu do čela závodu, kam se propracoval těsně před cílem. S klidným přístupem a pekelným tempem dokončil závod tak, že to zahýbalo celým cyklistickým světem. Zároveň tím demonstroval neúnavného ducha Cannondale Factory Racing týmu.

Když se slunce schovalo za vrcholky hor a nad Snowshoe se rozplynulo poslední světlo, staly se události dne silným důkazem ducha cyklistiky. Mona Mitterwallner a Simon Andreassen se ukázali nejen jako šampioni, ale také jako průkopníci, kteří společně s Cannondale přetvářejí příběh celého sportu. Jejich příběh jesilným svědectvím houževnatosti a inovace a ukázal, že každý závod je něco víc - je to příběh, který čeká na své rozvinutí.