Zestaw lampek FEMTO USB C DRIVE to idealne rozwiązanie do codziennych dojazdów do pracy lub wieczornych przejażdżek. Kompaktowa obudowa wygląda elegancko, zapewniając jednocześnie zwiększoną odporność na uderzenia i warunki atmosferyczne. Przednie światło ma moc 50 lumenów, a tylne światło ma 15 lumenów, zapewniając dobrą widoczność z przodu i z tyłu. Zaletą jest proste ładowanie przez USB-C, które eliminuje potrzebę stosowania baterii - przyjazne dla środowiska rozwiązanie. Światła są lekkie i łatwe w montażu dzięki elastycznym gumowym mocowaniom, które idealnie pasują do znakomitej większości kierownic i sztyc. Pomimo swoich rozmiarów, lampki oferują kilka trybów świecenia, w tym miganie dla lepszej widoczności w ciągu dnia. Dodatkowo, dzięki wodoodporności, można ich używać w każdych warunkach pogodowych. Lezyne FEMTO to przystępna cenowo propozycja dla każdego rowerzysty szukającego kompaktowego, ale skutecznego sposobu na bycie widocznym.