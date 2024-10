Karbonowe koła szosowe o najlepszym stosunku ceny do jakości otrzymały nową, szerszą obręcz. Sprawdzona technologia piast ID360 z zapadkami typu ratchet w połączeniu z aerodynamicznymi szprychami sprawia, że są to wszechstronne i niezawodne koła do jazdy po każdej drodze, o doskonałym stosunku ceny do wydajności.

Wysokość obręczy: 45mm

Wewnętrzna szerokość obręczy: 23mm

Zewnętrzna szerokość obręczy: 32mm

Waga: 1556g

Cena: 1 499 EUR / 36 999 CZK / 6 949 PLN