Mavic Cosmic S 42 Disc to najwyższej klasy karbonowe koła, oferujące wyjątkowe parametry za bardzo korzystną cenę 4499 PLN za parę. Z karbonowymi obręczami o ultralekkiej konstrukcji zapewniają natychmiastowe przyspieszenie i lepszą kontrolę. Wewnętrzna szerokość 21 mm zwiększa objętość opon, co prowadzi do lepszego prowadzenia w zakrętach i większego zaufania. Profil wysokości 42 mm i aerodynamicznie zoptymalizowane płaskie szprychy przyczyniają się do bocznej stabilności i niskiego oporu powietrza przy wysokich prędkościach.