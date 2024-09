Kristýna Havlická není na Rychlebských stezkách žádným nováčkem. Je to v podstatě její domácí spot, učí tady malé prcky na kolech a řádí na místních trailech. Jejím obvyklým pracovním nástrojem je GT Force Carbon PRO. Tentokrát ale dostala k dispozici jiné nářadí - gravel bike GRADE X od americké značky GT Bicycles, který dostal trošku tunningu. Místo sériových kol byl osazen zapletenými koly Mavic Allroad S, obutý do plášťů Maxxis Rambler a vyztužený vložkami Tubolight. Jak to Kristýně na gravelu šlo a na jaké traily si s ním troufla? Mrkněte na video.