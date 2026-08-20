KEY ACCOUNT MANAGER – POLSKA

Czy pasjonujesz się rowerami, e-commerce i wszystkim, co jest z nimi związane? Chcesz odpowiadać za rozwój sprzedaży e-commerce, omnichannel oraz współpracy z kluczowymi klientami u lidera dystrybucji rowerów i komponentów rowerowych w Europie Środkowo-Wschodniej, a przy tym pracować zdalnie? Dołącz do naszego rozwijającego się zespołu jako E-commerce & Key Account Manager na Polskę!

Kim jesteśmy

Od 1996 roku ASPIRE SPORTS przybliża światowe marki rowerowe osobom, które żyją aktywnie i z pasją do sportu. W naszym portfolio znajdują się takie marki jak Cannondale, Whyte, SRAM, RockShox, Mavic, Fizik, Troy Lee Designs, Lezyne, Uvex, Michelin, Maxxis, Osprey, Sinter i wiele innych. Działamy w Europie Środkowo-Wschodniej, od krajów bałtyckich po Chorwację. Jesteśmy nowoczesną, dynamiczną firmą opartą na profesjonalizmie, sportowej pasji i długofalowych relacjach z partnerami biznesowymi.

O stanowisku

Jako E-commerce & Key Account Manager będziesz odpowiadać za rozwój współpracy z wybranymi kluczowymi klientami oraz największymi partnerami e-commerce i omnichannel w Polsce. Twoim zadaniem będzie budowanie długoterminowych relacji biznesowych, rozwijanie sprzedaży wspólnie z naszymi markami oraz współtworzenie pozycji Aspire Sports w dynamicznie rosnącym kanale e-commerce i omnichannel. Będziesz ściśle współpracować z polskim zespołem sprzedaży i raportować bezpośrednio do Area Sales Manager CEE North.

Do Twoich głównych obowiązków będzie należeć:

Budowanie i rozwijanie strategicznych relacji z kluczowymi klientami krajowymi oraz największymi partnerami e-commerce i omnichannel, w tym kontaktów z zarządami i kadrą C-level.

Rozwijanie sprzedaży w kanałach e-commerce i omnichannel poprzez koordynowanie oferty produktowej, treści, cen oraz działań promocyjnych wspólnie z partnerami online.

Identyfikowanie nowych możliwości biznesowych w obszarze e-commerce, omnichannel i Key Account Management, w tym działań upsellingowych i cross-sellingowych w ramach portfolio marek Aspire Sports.

Tworzenie indywidualnych planów rozwoju klientów z jasno określonymi celami dotyczącymi wzrostu sprzedaży, struktury asortymentu i zakresu współpracy.

Analizowanie wyników sprzedaży i potencjału kanału online oraz monitorowanie trendów rynkowych i działań konkurencji.

Przygotowywanie i prezentowanie propozycji biznesowych, ofert cenowych i umów oraz prowadzenie regularnych spotkań podsumowujących współpracę z kluczowymi klientami.

Wspieranie procesów związanych z zamówieniami, dostawami i działaniami marketingowymi we współpracy z polskim zespołem oraz reprezentowanie Aspire Sports i naszych marek podczas wydarzeń branżowych i spotkań z klientami.

Nasze oczekiwania

Minimum 8 lat doświadczenia w sprzedaży, w tym 3–5 lat w obszarze e-commerce, zarządzania kluczowymi klientami lub zarządzania sprzedażą, najlepiej w branży sportowej, handlu detalicznym, dystrybucji lub sprzedaży hurtowej.

Udokumentowane sukcesy w zarządzaniu i rozwijaniu współpracy ze strategicznymi klientami o dużych obrotach oraz partnerami działającymi w kanałach online i omnichannel.

Znajomość polskiego rynku i lokalnej kultury biznesowej; kontakty w branży rowerowej będą dodatkowym atutem.

Wysoko rozwinięte umiejętności komunikacyjne, negocjacyjne i prezentacyjne na wszystkich szczeblach organizacji.

Strategiczne i cyfrowe podejście do biznesu oraz silna orientacja na rozwój i wyniki.

Biegła znajomość języka polskiego oraz bardzo dobra znajomość języka angielskiego (minimum B2/C1).

Zaawansowana znajomość programu MS Excel oraz doświadczenie w pracy z systemami CRM.

Aktywne wykorzystywanie sztucznej inteligencji (AI) i innych nowoczesnych narzędzi cyfrowych w codziennej pracy.

Prawo jazdy kategorii B oraz gotowość do okazjonalnych podróży służbowych (praca zdalna na terenie Polski).

Co oferujemy

Kluczową rolę w rozwoju kanałów e-commerce i omnichannel oraz zarządzaniu strategicznymi klientami jednej z czołowych firm rowerowych w Europie Środkowej.

Pracę w profesjonalnym zespole pasjonatów sportu, w nieformalnej atmosferze oraz ze wsparciem rozwoju osobistego i zawodowego.

Stabilne zatrudnienie w odnoszącej sukcesy, rozwijającej się firmie międzynarodowej, oferującej możliwości rozwoju kariery.

Umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu.

Konkurencyjne wynagrodzenie, system premiowy oraz atrakcyjny pakiet benefitów, w tym rabaty pracownicze, aktywności sportowe i wydarzenia integracyjne.

Samochód służbowy również do użytku prywatnego.

Nowoczesne narzędzia pracy oraz elastyczny model pracy zdalnej na terenie Polski.

Lokalizacja: Polska (praca zdalna) – odpowiedzialność za partnerów e-commerce i omnichannel oraz kluczowych klientów na terenie całego kraju; stanowisko raportuje do Area Sales Manager CEE North.

Aplikuj już dziś! Prześlij swoje CV oraz list motywacyjny na adres jobs@aspire.eu.