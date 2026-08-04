CZ

OPERÁTOR SKLADU

04.08.2026

 

Jako operátor(ka) skladu budete u nás zodpovědný za:

  • příjem a zaskladňování zboží
  • vyskladnění zboží
  • přesuny zboží v rámci skladu
  • administrativu spojenou s výkonem práce

Co u Vás oceníme:

  • praxi ve skladovém hospodářství
  • orientaci na cíle a jejich dosahování
  • schopnost systematické práce
  • schopnost práce v týmu
  • časovou flexibilitu
  • čistý trestní rejstřík

Pracovní doba:

  • Pracovní doba 8:00 – 16:30
  • Místem výkonu práce je nově vybudovaný, moderní sklad v sídle firmy v Jinačovicích, kde se odehrává veškerá logistická činnost. 

Nabízíme:

  • Nástupní mzda od 30 000 Kč, růst mzdy dle výkonu a kvality odvedené práce
  • Příplatky za přesčasy
  • Možnost nákupu veškerého sortimentu značek za zaměstnanecké ceny
  • 5 týdnů dovolené
  • Jednosměnný provoz
  • Přátelský a neformální kolektiv 

Váš životopis prosím zašlete na email eduard.brychnac@aspire.eu, případně zavolejte na číslo: 725 204 911

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