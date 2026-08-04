OPERÁTOR SKLADU
Jako operátor(ka) skladu budete u nás zodpovědný za:
- příjem a zaskladňování zboží
- vyskladnění zboží
- přesuny zboží v rámci skladu
- administrativu spojenou s výkonem práce
Co u Vás oceníme:
- praxi ve skladovém hospodářství
- orientaci na cíle a jejich dosahování
- schopnost systematické práce
- schopnost práce v týmu
- časovou flexibilitu
- čistý trestní rejstřík
Pracovní doba:
- Pracovní doba 8:00 – 16:30
- Místem výkonu práce je nově vybudovaný, moderní sklad v sídle firmy v Jinačovicích, kde se odehrává veškerá logistická činnost.
Nabízíme:
- Nástupní mzda od 30 000 Kč, růst mzdy dle výkonu a kvality odvedené práce
- Příplatky za přesčasy
- Možnost nákupu veškerého sortimentu značek za zaměstnanecké ceny
- 5 týdnů dovolené
- Jednosměnný provoz
- Přátelský a neformální kolektiv
Váš životopis prosím zašlete na email eduard.brychnac@aspire.eu, případně zavolejte na číslo: 725 204 911