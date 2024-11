Cannondale Mavaro to najnowsza odsłona roweru elektrycznego stworzonego z myślą o codziennych dojazdach i jeździe przy każdej pogodzie. Model ten ma mocny silnik, duży zasięg, zaawansowane technologie i precyzyjne prowadzenie, co z pewnością docenią zarówno osoby dojeżdżające do pracy, jak i fani dłuższych tras.

Sercem Mavaro jest system Bosch Performance Line CX, który generuje do 85 Nm momentu obrotowego i 600 W mocy. Silnik ten współpracuje z bateriami PowerTube o pojemności 800Wh lub 600Wh, które pozwalają na przejechanie nawet 185 km na jednym ładowaniu – to wystarczająco dużo nawet na dłuższe wyprawy. Bezpieczeństwo wspiera opcjonalny moduł Bosch Connect, który umożliwia śledzenie GPS i zdalne wyłączenie roweru w przypadku kradzieży. Dzięki Bluetooth, rower można łatwo sparować z aplikacjami Cannondale lub Bosch Flow, co pozwala na śledzenie trasy, planowanie przejazdów i dostosowywanie ustawień.

Komfort i płynność jazdy zapewnia aluminiowa rama oraz unikalny amortyzator HeadShok, który zamiast klasycznych goleni wykorzystuje w główce ramy łożyska igiełkowe. Takie rozwiązanie minimalizuje tarcie, gwarantując płynność jazdy nawet na sporych nierównościach, a przy tym sztywność widelca zapewnia precyzyjne kierowanie.

Mavaro to idealny wybór dla tych, którzy cenią efektywność, wygodę i nowoczesne technologie.